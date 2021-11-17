Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» обыграть «Миннесоту», у Капризова «-2»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» дома уступила «Сан-Хосе». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шаркс».
В составе победителей отличились Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл. Российский нападающий Александр Барабанов сыграл 14 минут 38 секунд и отдал голевую передачу.
Хозяева льда ответили заброшенной шайбой в исполнении Йоэля Эрикссона Эка. Российский форвард Кирилл Капризов провел на площадке 18 минут 37 секунд, заработав коэффициент полезности «-2». Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.
В еще одной встрече «регулярки» НХЛ «Филадельфия» победила «Калгари» (2:1 ОТ). Защитник Иван Проворов сделал голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» – «Сан-Хосе» – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Ферраро (Майер, Кутюр), 5:55
0:2 – Майер (Кутюр, Влэшик), 19:16
1:2 – Эрикссон Эк (Брудин, Фиала), 25:25
1:3 – Карлссон (Балцерс, Миддлтон), 29:32
1:4 – Гертл (Балцерс, Барабанов), 49:25
Вратари: Тэлбот 17/21 – Раймер 26/27.