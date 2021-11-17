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«Флорида» обыграла «Айлендерс», Бобровский отразил 27 бросков

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошла в Санрайзе.
17 ноября 2021 07:55

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Пантерз».

В составе победителей отличились Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге, Патрик Хернквист, Аарон Экблад и Фрэнк Ватрано. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Кайл Палмьери. В воротах «островитян» на первый период вышел Илья Сорокин, но пропустил четыре шайбы и был заменен на соотечественника Семена Варламова, который в итоге сделал 17 сейвов.

Отметим, что «Флорида» прервала серию из четырех поражений кряду, а «Айлендерс» в четвертый раз подряд.

В следующем матче «Флорида» примет дома «Нью-Джерси» (17 ноября), а «Айлендерс» сыграют на своем льду против «Калгари» (21 ноября).

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Айлендерс» – 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Голы:
1:0 – Юбердо (Барков, Дюклер), 6:58
2:0 – Ломберг (Монтур, Хернквист), 14:40
3:0 – Верхаг (Монтур, Беннетт), 16:04
4:0 – Хернквист (), 18:13
5:0 – Экблад (Уигар), 33:41
5:1 – Палмиери (Добсон, Беллоуз), 35:00
6:1 – Ватрано (Типпет), 56:36

Вратари: Бобровский 27/28 – Варламов 17/19, Сорокин 13/17.

источник: «Советский спорт»
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