Голевая передача Панарина и 31 сэйв Шестеркина помогли «Рейнджерс» переиграть «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своей площадке оказались сильнее «Монреаля». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей отличились Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. Российский нападающий Артемий Панарин провел на льду 17 минут 38 секунд и отдал голевую передачу. Его соотечественник, голкипер Игорь Шестеркин, отразил 31 бросок из 33.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Кристиана Дворака и Джоша Андерсона. Российский защитник Александр Романов отыграл 16 минут 51 секунду, но результативными действиями не отметился.

Добавим, что «Рейнджерс» победили в четвертый раз подряд. «Монреаль» уступил в третьей игре кряду.

В следующем матче «Рейджерс» сыграют на выезде против «Торонто», а «Монреаль» примет дома «Питтсбург». Обе встречи состоятся 19 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Монреаль» – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы:

1:0 – Какко (Строум, Панарин), 15:46

1:1 – Дворак (Кулак, Галлахер), 22:17

2:1 – Крайдер (Зибанежад), 23:50

3:1 – Готье (), 41:56

3:2 – Андерсон (Уайдман, Дворак), 42:18

Вратари: Шестеркин 31/33 – Примо 31/34.