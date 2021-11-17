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«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», Бучневич сделал голевую передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся на стадионе «Энтерпрайз».
17 ноября 2021 08:28

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своем льду уступил «Аризоне». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Койотис».

В составе победителей дубль оформил Барретт Хэйтон. Также еще одну шайбу забросил Кайл Капобьянко. Российский защитник Илья Любушкин провел на льду 22 минуты 21 секунду и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

У гостей отличились Джордан Кайру и Тори Крюг. Российский форвард Павел Бучневич отдал голевую передачу. Владимир Тарасенко сыграл 16 минут 16 секунд, но результативными действиями не отметился. Иван Барбашев заработал коэффициент полезности «-1».

Отметим, что «Блюз» потерпели четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Сан-Хосе», а «Аризона» на своем льду сыграет с «Коламбусом». Обе встречи состоятся 19 ноября.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Аризона» – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Капобьянко (Гальченюк, Крауз), 7:37
1:1 – Кайру (Бучневич, О′Райлли), 17:57
1:2 – Хэйтон (), 31:35
2:2 – Крюг (О′Райлли), 34:58
2:3 – Хэйтон (Кессел, Гостисбеер), 53:52
Вратари: Биннингтон 20/23 – Уэджвуд 34/36.

источник: «Советский спорт»
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