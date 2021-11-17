Плющев считает, что России выгодно участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что у команды Алексея Жамнова больше шансов добиться успеха на Олимпиаде в Пекине с игроками из НХЛ, чем без них.

«Вряд ли от этого мы получим какую-либо выгоду. Те соперники, с которыми мы столкнемся, все равно будут очень сильными. На протяжении нескольких последних лет мы навязать борьбу не можем. Если рассматривать сборную из игроков внутреннего чемпионата, у нас проблемы. С игроками из НХЛ наши шансы на Олимпиаде гораздо выше», - приводит слова Плющева Газета.Ru.

Напомним, на данный момент лига подтвердила участие игроков на Олимпийском турнире, однако до 10 января может поменять свое решение, исходя из эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.