Голевая передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Вегас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» в гостях оказалась сильнее «Вегаса». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Харрикенз».
В составе победителей отличились Тони Деанджело, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Винсент Трочек. Российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «+1».
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Бретта Хаудена и Ши Теодора. Российский форвард Евгений Дадонов отыграл 17 минут 50 секунд, но результативными действиями не отметился.
Добавим, что «Вегас» уступил впервые за четыре игры.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Каролина» – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Деанджело (Трочек, Нечас), 11:07
0:2 – Ахо (Свечников, Терявяйнен), 19:03
1:2 – Хауден (Кохлан, Хаттон), 22:53
2:2 – Теодор (Стивенсон, Стоун), 24:12
2:3 – Джарвис (Ахо, Бир), 41:11 2:4 – Трочек (Нечас, Терявяйнен), 53:41
Вратари: Ленер 38/42 – Раанта 21/23