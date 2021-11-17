«Вашингтон» уступил «Анахайму», Овечкин не смог набрать очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых отличились Кэм Фаулер и дважды Тревор Зеграс. Гости ответили шайбами Тома Уилсона и Гарретта Пилона. Российские игроки «столичных» очков не набрали.

В результате этой победы «утки» набрали 25 очков и закрепились на первом месте в Западной конференции. «Вашингтон» с 23 очками остался третьим на Востоке.

Следующий матч команда Александра Овечкина проведет на выезде против «Лос-Анджелес Кингз».