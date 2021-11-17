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Кузнецов не подавал апелляцию на сокращение срока своей дисквалификации

Российский хоккеист не сможет принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине.
Кузнецов не подавал апелляцию на сокращение срока своей дисквалификации
17 ноября 2021 14:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

CAS не получал апелляцию на сокращение срока дисквалификации российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию от Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина, на НХЛ она не распространяется, но не дает Кузнецову выступать за сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, ранее сообщалось, что штаб сборной России смог договориться с IIHF о сокращении дисквалификации для 29-летнего хоккеиста.

источник: МК-Спорт
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