«Металлург» одержал волевую победу над «Амуром»

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 5:2.
На шайбы гостей за авторством Радана Ленца (8-я минута встречи) и Михала Йордана, реализовавшего численное преимущество (19), хозяева льда ответили голами Филиппа Майе (23), Артема Минулина (27), Николая Голдобина в большинстве (28), Никиты Коростелева (43), Семена Кошелева в меньшинстве (48).
Таким образом, «магнитка» набрала 49 очков и закрепилась на первом месте Восточной конференции, клуб из Хабаровска остался с 27 очками и опустился на девятую строчку.
19 ноября «Металлург» сыграет на выезде против «Авангарда», а «Амур» - в гостях с «Автомобилистом»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) - «Амур» (Хабаровск) - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы:
0:1 – Ленц (Любимов, Галузин), 7:25
0:2 – Йордан (Галузин), 18:38 - Бол.
1:2 – Майе (Лайпсик), 22:01
2:2 – Минулин (Карпов, Керри), 26:04
3:2 – Голдобин (Хультстрем), 27:50 - Бол.
4:2 – Коростелев (Минулин), 42:18
5:2 - Кошелев (Маклюков), 47:31 - Мен.