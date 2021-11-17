«Металлург» одержал волевую победу над «Амуром»

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 5:2.

На шайбы гостей за авторством Радана Ленца (8-я минута встречи) и Михала Йордана, реализовавшего численное преимущество (19), хозяева льда ответили голами Филиппа Майе (23), Артема Минулина (27), Николая Голдобина в большинстве (28), Никиты Коростелева (43), Семена Кошелева в меньшинстве (48).

Таким образом, «магнитка» набрала 49 очков и закрепилась на первом месте Восточной конференции, клуб из Хабаровска остался с 27 очками и опустился на девятую строчку.

19 ноября «Металлург» сыграет на выезде против «Авангарда», а «Амур» - в гостях с «Автомобилистом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Амур» (Хабаровск) - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Ленц (Любимов, Галузин), 7:25

0:2 – Йордан (Галузин), 18:38 - Бол.

1:2 – Майе (Лайпсик), 22:01

2:2 – Минулин (Карпов, Керри), 26:04

3:2 – Голдобин (Хультстрем), 27:50 - Бол.

4:2 – Коростелев (Минулин), 42:18

5:2 - Кошелев (Маклюков), 47:31 - Мен.