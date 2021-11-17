«Локомотив» одержал выездную победу над СКА, у петербуржцев четвертое поражение подряд

17 ноября проходил очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербуржским СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:1.
Гол в составе питерских армейцев забил Бурдасов (46-я минута). У ярославцев хет-триком отметился Полунин на 5-й, 22-й и 45-й минутах.
После этой встречи на счету СКА осталось 39 баллов и второе место в таблице Запада, у «Локомотива» шестая строчка и 35 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль») 1:3
Голы:
0:1 - Полунин (Красковский) - 04:41
0:2 - Полунин (Коршков) - 21:35
0:3 - Полунин (Красковский) - 44:11
1:3 - Бурдасов (Кузьменко, Паутов) - 45:35
Вратари: Юханссон - Паскуаль
Броски: 18-22
Штраф: 0-4
источник: «Советский спорт»