«Локомотив» одержал выездную победу над СКА, у петербуржцев четвертое поражение подряд

Так что же случилось с Игнатовым в Токио: судейский «сплав» или всё по-честному? Подробный разбор

На последнем этапе Гран-при Макар Игнатов первым в истории российского фигурного катания сделал на одном турнире шесть прыжков по четыре оборота, но остался вообще без медали. Как такое может быть?