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Московское «Динамо» добилось волевой победы над ЦСКА в серии буллитов

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо».
17 ноября 2021 21:59
автор: Александр Бойченко

17 ноября проходил очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо». Сине-белые одержали волевую победу со счетом 3:2.

Голы в составе московских армейцев оформили Панкратов (19-я минута) и Окулов (58). У «Динамо» отличились Шипачев (36) и Линдберг (55). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Динамо».

Таким образом, в активе армейцев и сине-белых после этой встречи равное количество очков (38), но «Динамо» располагается выше на одну строчку по дополнительным показателям (третье).

КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - «Динамо» (Москва) 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).

Голы:

1:0 - Панкрато (Светлаков, Нестеров) - 18:15

1:1 - Шипачев (Миронов, Галиев) - 35:42 4х4

1:2 - Линдберг (Рашевский, О Делл) - 54:13

2:2 - Окулов (Каменев, Слепышев) - 57:57

2:3 - Буллит «Динамо».

Вратари: Федотов - Бочаров

Броски: 33-22

Штраф: 10-8

источник: «Советский спорт»
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