Московское «Динамо» добилось волевой победы над ЦСКА в серии буллитов

17 ноября проходил очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и московским «Динамо». Сине-белые одержали волевую победу со счетом 3:2.
Голы в составе московских армейцев оформили Панкратов (19-я минута) и Окулов (58). У «Динамо» отличились Шипачев (36) и Линдберг (55). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Динамо».
Таким образом, в активе армейцев и сине-белых после этой встречи равное количество очков (38), но «Динамо» располагается выше на одну строчку по дополнительным показателям (третье).
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - «Динамо» (Москва) 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).
Голы:
1:0 - Панкрато (Светлаков, Нестеров) - 18:15
1:1 - Шипачев (Миронов, Галиев) - 35:42 4х4
1:2 - Линдберг (Рашевский, О Делл) - 54:13
2:2 - Окулов (Каменев, Слепышев) - 57:57
2:3 - Буллит «Динамо».
Вратари: Федотов - Бочаров
Броски: 33-22
Штраф: 10-8