«Авангард» в гостях переиграл «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на выезде нанес поражение пекинскому «Куньлуню» со счетом 4:1.
В составе гостей отличились Оливер Каски, Никита Сошников, Павел Дедунов и Арсений Грицюк. «Драконы» смогли ответить лишь шайбой Джейка Челиоса.
Подопечные Боба Хартли набрали 35 очков и закрепились на пятом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 17 очками остался 11-м.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) – «Авангард» (Омская область, Россия) – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: 0:1 – Каски (Цеглармк, Толчинский), 26:11 (5х4)
0:2 – Сошников (Готовец, Толчинский), 48:05
1:2 – Челиос, 48:45
1:3 – Дедунов (Готовец, Жарков), 56:34
1:4 – Грицюк (Найт), 59:22
Вратари: Смит – Грубец.