«Йокерит» дома не оставил шансов «Адмиралу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» дома обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Никлас Йенсен, Брайан О'Нилл, Ханнес Бьорнинен и Юлиус Юнттила. Дальневосточники ответили голом Андрея Обидина, забившего в меньшинстве.
«Йокерит» набрал 42 очка и упрочил лидерство на Западе. У «Адмирала» 17 очков, команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – «Адмирал» (Владивосток, Россия) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Йенсен (О’Нилл, Лескинен), 6:45
1:1 – Обидин (Грачев), 9:42 (4х5)
2:1 – О’Нилл (Шредер, Фриман), 12:02
3:1 – Бьорнинен (О’Нилл, Грант), 16:27 (5х4)
4:1 – Юнттила, 59:10
Вратари: Ювонен – Серебряков.