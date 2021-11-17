Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба посетил матч КХЛ между СКА и «Локомотивом» (1:3).
Гол в составе питерских армейцев забил Бурдасов (46-я минута). У ярославцев хет-триком отметился Полунин на 5-й, 22-й и 45-й минутах.
После этой встречи на счету СКА осталось 39 баллов и второе место в таблице Запада, у «Локомотива» шестая строчка и 35 очков.
«Настроение: переживать как Дзюба», — подписал видео хоккейный клуб СКА.
Настроение: переживать как Дзюба pic.twitter.com/k84cGYBaBa— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 17, 2021
источник: ХК СКА