Борис Михайлов: Смена вратаря в овертайме - не более, чем оригинальный ход

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал игру армейцев против московского «Динамо» в рамках регулярного первенства КХЛ.

«Мне понравился только первый период. Второй и третий - нет, причем второй период мы вчистую проиграли. Мы никак не можем нормально сыграть в большинстве - в меньшинстве мы играем и довольно неплохо. Что касается смены вратаря в овертайме, это оригинальный ход, но не более», - приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, ЦСКА уступил в серии буллитов со счетом 2:3. В результате команды поменялись местами в турнирной таблице Западной конференции: армейцы опустились на четвертое место, а бело-голубые поднялись на третью строчку.