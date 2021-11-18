«Колорадо» Ничушкина обыграл «Ванкувер» Подколзина, россияне - без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Микко Рантанен, Назем Кадри, Кэйл Макар и Габриэл Ландеског. Хозяева ответили шайбами Конора Гарлэнда и Такера Пулмана.
Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин результативными действиями не отметился, как и форвард «ураганов» Валерий Ничушкин.
После этой победы «Колорадо» с 15 очками поднялся на 11-е место в Западной конференции. «Ванкувер» с 12 очками остался 13-м.
источник: «Советский спорт»