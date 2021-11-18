«Чикаго» на выезде переиграл «Сиэтл», одержав свою четвертую победу кряду в НХЛ

Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» победили «Сиэтл Кракен» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды шайбы забросили Сет Джонс (16-я минута), Алекс Дебринкэт (23), а также Патрик Кейн (46) и Джейк Маккейб (60). Соперник ответил голами Джареда Макканна (55) и Янни Гурда (59).

Таким образом, «Чикаго» выиграл свой четвертый матч подряд в чемпионате и набрал 12 очков, поднявшись на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с девятью очками идет на 15-й строчке.

21 ноября «Блэкхокс» в гостях сыграют против «Эдмонтона», а «Кракен» днем ранее на своем поле встретятся с «Колорадо».