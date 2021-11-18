Дубль Хэтэуэя и голевая передача Кузнецова помогла «Вашингтону» одолеть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:0.

Обе шайбы в конце встречи забросил нападающий «столичных» Гарнет Хэтэуэй. В первом случае форварду помог Евгений Кузнецов. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативных баллов не набрали. Илья Самсонов провел на площадке весь матч и отразил 34 броска по своим воротам.

Благодаря этой победе »Вашингтон» набрал 25 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 18 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Востока.