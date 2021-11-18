«Лос-Анджелес» – «Вашингтон». Самсонов признан первой звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов стал первой звездой гостевого матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (2:0).
Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний вратарь смог оформить шатаут, записав на свой счет 34 сэйва.
Напомним, «Вашингтон» набрал 25 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 18 очками идет на девятой строчке.
21 ноября столичная команда сыграет в гостях против «Сан-Хосе», а «Кингз» днем ранее на своем поле примут «Аризону».
источник: NHL (НХЛ)