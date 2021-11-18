Тренер «Питтсбурга» рассказал о ходе восстановления Малкина после операции

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о ходе восстановления российского нападающего команды Евгения Малкина после летней операции.

«Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает. Нам радостно говорить, что все идет по плану. На днях у меня была возможность увидеть его на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия.

Наши врачи составили дня него расписание восстановительных мероприятий, и лишь некоторые из них - это занятия на льду. Сейчас мы дали ему небольшой отдых, потому что он действительно много работал в последнее время. Его восстановление - очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент», - приводит слова специалиста сайт НХЛ.

Напомним, 4 июня Малкину была сделана операция на правом колене. По оценкам медиков, форвард должен был пропустить первые два месяца текущего сезона. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов выразил уверенность, что уже в декабре форвард выйдет на лед.

В прошлом сезоне Евгений провел 33 матча, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина четыре игры и пять (1+4) очков.