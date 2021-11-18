Экс-голкипер «Металлурга» Загидуллин подпишет контракт с финским клубом «Лукко»

Бывший вратарь «Металлурга» Артем Загидулин близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Финляндии.

Согласно информации «Чемпионата», в скором времени 26-летний россиянин подпишет контракт с командой «Лукко». Отметим, что сегодня, 18 ноября, хоккеист расторг контракт с магнитогорцами.

Напомним, Загидулин выступал за «Металлург» с сезона-2016/2017. Всего в КХЛ он отыграл 48 матчей.

Что касается «Лукко», то в данный момент финская команда занимает 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 26 очков в 20 играх.