«Парень - просто красавец». Толчинский похвалил Мичкова

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский высказался о дебютанте сборной России, нападающем СКА Матвее Мичкове.

Напомним, что, сыграв на Кубке Карьяла, Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории сборных России и СССР.

«Видел как Матвей Мичков сделал лакросс. Это феноменально! Парень — просто красавец. И впечатляет, что в 16 лет он играет на таком уровне, при этом абсолютно уверен в себе, не тушуется», - приводит слова Толчинского «Матч ТВ».

Напомним, что 16-летний Мичков на своем дебютном турнире за сборную России набрал два очка в трех матчах, забив шведам и отдав голевую передачу в игре со сборной Чехии.