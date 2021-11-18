Олимпийский чемпион резко высказался о возможности НХЛ не отпустить игроков на Олимпиаду

Олимпийский чемпион Александр Пашков недоволен появившейся в СМИ информации о том, что НХЛ может не отпустить своих игроков на Олимпиаду в Пекине, если Лиге придется перенести большое количество матчей из-за коронавируса.

«Это значит одно — изнасилование IIHF и мирового хоккея, которое началось еще в Пхенчхане, продолжается. НХЛ с окончательным решением намерена тянуть до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах», - приводит слова Пашкова RT, ссылаясь на Russia-Hockey.ru.

Напомним, что НХЛ отложила четыре матча регулярного чемпионата с участием «Оттавы» из-за вспышки COVID-19 в клубе.