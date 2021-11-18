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Американский журналист подверг критике игру Капризова в текущем сезоне

На счету россиянина 12 очков в регулярном чемпионате НХЛ.
18 ноября 2021 19:21
автор: Максим Скороходов

Американский журналист Джадд Залгад, работающий в SKOR North, раскритиковал российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Когда ты просто «забиваешь» и выглядишь так, будто тебе плевать на всё, вот это проблема. А именно так выглядел Капризов с «Сан-Хосе», да и в нескольких других матчах сезона. Болельщики платят деньги, чтобы увидеть его, они ждут большего. «Миннесота» хорошо ему платит, она тоже ждёт большего. И Кирилл Капризов из гордости тоже должен ожидать большего. В матче с «Сан-Хосе» он не показал этого большего», - приводит слова Залгада «Чемпионат».

Напомним, что «Миннесота» дома проиграла «Сан-Хосе» со счетом 1:4, Капризов не отличился результативными действиями в данной игре.

Россиянин в текущем сезоне забил три гола и отдал девять голевых передач в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

источник: Чемпионат.com
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