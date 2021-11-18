«Ак Барс» одержал третью победу подряд, переиграв рижское «Динамо» (видео)

Казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо» со счетом 3:1.
На шайбы хоккеистов «Ак Барса» за авторством Артема Лукоянова (5-я минута), Стивена Кэмпфера (7) и Джордана Уила (19) «Динамо» ответило лишь голом Мэтта Лорито (53).
Таким образом, казанский клуб набрал 40 очков и закрепился на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции, команда из Латвии идет с 25 очками десятой на Западе.
20 ноября «Ак Барс» проведет гостевой матч против «Торпедо», «Динамо» на следующий день на выезде сыграет с «Сочи»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) - «Ак Барс» (Казань) - 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Лукоянов (Бурмистров), 4:27
0:2 – Кэмпфер (Кагарлицкий, Галимов), 6:11
0:3 – 19 Уил (Хенкель, Тарасов), 18:26
1:3 - Лорито, 52:27
Вратари: Маттссон - Билялов.