Квартальнов - о победе «Ак Барса» над рижским «Динамо»: Хорошо начали, а дальше сыграли по счету

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отреагировал на победу своей команды над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, повели в первом периоде 3:0, а дальше сыграли по счету. Ребята - молодцы. Да, пропустили гол в конце, но там было хорошее исполнение у игрока «Динамо», - приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что на шайбы хоккеистов «Ак Барса» за авторством Артема Лукоянова (5-я минута), Стивена Кэмпфера (7) и Джордана Уила (19) «Динамо» ответило лишь голом Мэтта Лорито (53).

Таким образом, казанский клуб набрал 40 очков и закрепился на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции, команда из Латвии идет с 25 очками десятой на Западе.

20 ноября «Ак Барс» проведет гостевой матч против «Торпедо», «Динамо» на следующий день на выезде сыграет с «Сочи».