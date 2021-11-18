«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в гостях в матче КХЛ (видео)

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Витязь» со счетом 4:2.
В составе башкирской команды забивали Николай Кулемин в большинстве (18-я минута), Григорий Панин (36), Динар Хафизуллин (48) и Теему Хартикайнен (51).
В клубе из Подольска отличились Миро Аалтонен (31) и Ильдар Шиксатдаров (53).
Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 42 очка и закрепился на третьем месте Восточной конференции, а «Витязь» с 22 очками остается худшей командой Запада.
20 ноября «Витязь» примет «Куньлунь», а «Салават Юлаев» сыграет в Москве против «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы:
0:1 – Кулемин, 17:35 - Бол.
1:1 – Аалтонен (Кемиляйнен), 30:22
1:2 – Панин (Картаев, Плэтт), 35:56
1:3 – Хафизуллин (Гранлунд), 47:38
1:4 – Хартикайнен (Гранлунд, Ларсен), 50:48
2:4 – Шиксатдаров (Бусыгин), 52:30
Вратари: Ежов (00:00 - 50:48), Клоберданец (50:48-59:25, 59:47-60:00) - Шарыченков.