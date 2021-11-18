«Салават Юлаев» обыграл «Витязь» в гостях в матче КХЛ (видео)

Неужели Зобнин впрямь попросил урезать ему зарплату? Тогда он сделал то, чего мы ждем от любого российского футболиста

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин стал главным футбольным героем накануне 15-го тура РПЛ. Но, если честно, в историю с его просьбой урезать зарплату верится с трудом.