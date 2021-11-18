«Спартак» одержал волевую победу над «Барысом», прервав серию из трех поражений (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду одолел «Барыс» со счетом 5:2.

В составе хозяев отличились Александр Хохлачев, Йори Лехтеря, оформивший дубль, Дмитрий Кугрышев и Александр Никишин. Отметим, что в случае со своей первой шайбой Лехтеря реализовал численное преимущество. Гости ответили голами Никиты Михайлиса и Егора Петухова. После первого периода «Барыс» вел в счете 2:0.

После этой победы красно-белые набрали 32 очка и приблизились к занимающему восьмое место на Западе минскому «Динамо». Подопечные Юрия Михайлиса с 24 очками остался десятым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Барыс» (Нур-Султан) – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы:

0:1 – Михайлис (Волк), 7:17

0:2 – Петухов (Асетов, Орехов), 11:31

1:2 – Хохлачев (Дроздов, Хеед), 33:01

2:2 – Лехтеря (Хеед, Хохлачев), 39:03 (5х4)

3:2 – Лехтеря (Петтерссон), 49:41

4:2 – Кугрышев (Квартальнов, Брынцев), 51:09

5:2 – Никишин (Кугрышев, Чебыкин), 52:58

Вратари: Красиков – Ортио (00:00-52:58), Бояркин (52:58-60:00).