Тренер «Салавата Юлаева» Лямся - о победе над «Витязем»: Мы показали надежный хоккей

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся дал комментарий после победы своей команды над подольским «Витязем» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, что сегодня мы показали надежный хоккей. Здорово сыграли в защите. Прекрасно понимали, что у оппонента хорошая атакующая линия. Мы старались держать игру под контролем, кроме тех моментов, когда у нас были удаления. Они осложнили наш вечер», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что в составе башкирской команды забивали Николай Кулемин в большинстве (18-я минута), Григорий Панин (36), Динар Хафизуллин (48) и Теему Хартикайнен (51). В клубе из Подольска отличились Миро Аалтонен (31) и Ильдар Шиксатдаров (53).

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 42 очка и закрепился на третьем месте Восточной конференции, а «Витязь» с 22 очками остается худшей командой Запада.

20 ноября «Витязь» примет «Куньлунь», а «Салават Юлаев» сыграет в Москве против «Динамо».