Александр Юдин: «Сейчас СКА нужны игроки с яйцами»

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал обмен хоккеистами между питерскими армейцами и ХК «Сочи».

«СКА попал в не самую простую ситуацию. В команде сейчас много травмированных - давно не играет Ожиганов, надолго выбыл Лехтонен, серию матчей пропустил Бурдасов, команда потеряла Кемппайнена. С этими лидерами в составе армейцы бы точно выглядели иначе. Плюс наложились игры за сборную, из-за которых красно-синие не могли тренироваться в полном составе. Сейчас, выражаясь по-простому, команде нужны игроки с яйцами.

Хоккеистам нужно показать характер. Комаров в игре с «Локомотивом» показал, чего ждут от всех остальных – жесткости, настроя и борьбы на каждом участке площадки. В СКА продолжают искать варианты усиления состава, хотя и сейчас команда может обыгрывать любого соперника. Думаю, уже в игре с «Сибирью» армейцы будут выглядеть иначе, победа им сейчас очень нужна», - приводит слова Юдина «Чемпионат».

Напомним, состав СКА пополнили Никита Седов и Никита Камалов, а в обратном направлении проследовали Данила Галенюк и Юрий Паутов.

В своем последнем матче СКА дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Подопечные Валерия Брагина с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая только финскому «Йокериту».