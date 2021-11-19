Эвасон - о Капризове в 3-м звене: На первом месте у нас стоят командные достижения

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал тот факт, что Капризов в матче с «Сан-Хосе» играл в третьем звене, хотя обычно выступает в первой пятерке.

«Глубина нашего состава позволяет нам искать разные варианты. И в первую очередь должны быть не личные приоритеты игроков, а командные цели.

Нам это нужно, чтобы добиться успеха. Вот мы играли с «Сан-Хосе» (1:4), и у нас были проблемы с заброшенными шайбами. Плохо забрасываем снаряд, не играем на добивании. Мы не делали того, что должны и можем делать», - прокомментировал Эвасон официальному сайту НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов сыграл в 15 играх своей команды, в которых смог забросить три шайбы и отдать восемь передач.