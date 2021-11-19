Гол и ассистентский хет-трик Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Миннесота Уайлд» дома крупно обыграла «Даллас Старз» со счетом 7:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голикоски, Фредерик Годро, Матс Цукарелло и Виктор Раск. Отметим, что в активе россиянина, помимо точного броска по воротам, еще три голевые передачи.

У гостей отличились Якуб Петерсон и Джейми Бенн.

Эта победа позволила «Миннесоте» набрать 22 очка и выйти на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» с 14 очками остался на 12-й позиции.