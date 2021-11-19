«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Бучневич и Барбашев набрали по одному очку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома переиграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Брэндон Саад, оформивший дубль, Роберт Томас и Джордан Кайру. Россияне Павел Бучневич и Иван Барбашев записали на свой счёт по одной результативной передаче.

Гости смогли ответить лишь шайбой Йонатана Далена.

«Блюзмены» набрали 20 очков и поднялись на шестое место на Западе. «Акулы» с 17 очками занимают десятую строчку в этой же конференции.