Победный буллит Чинахова помог «Коламбусу» одолеть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде по буллитам обыграл «Аризону Койотс» со счетом 5:4.

В составе победителей дубль на счету Буна Дженнера, по одной шайбе забросили Джастин Дэнфорт и Зак Веренски. Победный буллит реализовал российский форвард Егор Чинахов. Защитник Владислав Гавриков записал себе в актив голевую передачу.

У хозяев отличились Райан Дзингел, Фил Кессел, Лоусон Круз и Джейкоб Чикран. Илья Любушкин также набрал результативный балл, отдав голевую передачу.

«Коламбус» набрал 18 очков и вплотную приблизился к кубковой восьмерке Востока. «Койоты» по-прежнему имеют лишь две победы в 17 матчах и с шестью очками замыкают турнирную таблицу Запада.