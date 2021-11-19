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Эдвард Паскуале: Василевский лучший из тех, кого я видел

Паскуале выступает за «Локомотив».
19 ноября 2021 11:07
автор: Александр Бойченко

Канадский голкипер «Локомотива» Эдвард Паскуале назвал Василевского - номером один во всем мире из действующих вратарей. Андрей Василевский выступает за «Тампу» в НХЛ.

«В Тампе мне пришлось соревноваться с Андреем Василевским, лучшим вратарем в мире. Я благодарен «Тампе» за то, что позволили мне сыграть несколько игр, но если Василевский будет в команде, вы не займете его место.

Я считаю, что он номер один среди всех вратарей, а не только среди россиян. Он один из лучших, кого я видел. Я был в лагере с Кэри Прайсом, Брейденом Холтби, множеством хороших вратарей, но Вася лучший», - приводит слоа Паскуале «Охтинский пресс-центр».

Василевский смог дважды выиграть Кубок Стэнли с «Тампой» (2020, 2021), а также стал обладателем «Везина Трофи» в 2019 году, который вручается лучшему вратарю в регулярном чемпионате НХЛ. По итогам прошлого сезона он выиграл «Конн Смайт Трофи» как лучший хоккеист плей-офф Кубка Стэнли.

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