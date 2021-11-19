Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.

Хоккеист в матче своей команды против «Даллас Старз» набрал четыре (1+3) очка, став лучшим игроком матча, сообщает пресс-служба НХЛ. Стоит отметить, что эта встреча стала для Кирилла пока самой результативной в его заокеанской карьере.

Второй звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший три очка (2+1) в матче с «Баффало». Третье место занял голкипер «Флориды Пантерз» Спенсер Найт, отразивший 45 бросков в игре против «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, «Миннесота» дома разгромила «Даллас» со счетом 7:2.