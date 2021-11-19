«Витязь» и «Салават Юлаев» совершили обмен защитниками

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила об уходе из команды защитника Евгения Лисовца.

По информации источника, 27-летний белорус продолжит свою карьеру в «Витязе», а в обратном направлении отправился игрок обороны подмосковной команды Виктор Антипин.

Напомним, что Лисовец выступал за уфимцев с сезона-2019/2020. В нынешнем розыгрыше КХЛ он отыграл 18 матчей, забросил одну шайбу и отдал один ассист.

Что касается Антипина, то 28-летний хоккеист пополнил состав «Витязя» перед началом текущего сезона. На его счету 28 проведенных встреч, в которых он набрал 3 (0+3) очка.