Дубль Макеева помог «Автомобилисту» дома разгромить «Амур»

Матч регулярного чемпионата «Автомобилист» – «Амур» завершился победой екатеринбургской команды со счетом 4:0.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард хозяев Алексей Макеев, отличившийся на 1-й и 11-й минутах. По голу забили Степан Хрипунов (35) и Шэйн Принс (43).

Таким образом, «Автомобилист» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Билла Питерса смогла прервать свою четырехматчевую серию из поражений в чемпионате. «Амур» идет девятым с 27 очками.

21 ноября екатеринбуржцы сыграют дома против «Металлурга», а клуб из Хабаровска днем позже на своем поле примет «Авангард».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Амур» (Хабаровск) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Макеев (Белоусов), 00:53

2:0 – Макеев (Гуркин), 10:46

3:0 – Хрипунов (Бочаров, Спунер), 34:39

4:0 – Принс (Шумаков, Гуркин), 42:46 (бол.)

Вратари: Шикин – Бартошак.

Броски: 36 – 25.

Штраф: 2 – 4.