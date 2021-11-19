Шайба Бикмуллина принесла победу «Нефтехимику» над «Трактором»

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 1:0.
Победу своему клубу принес Рафаэль Бикмуллин, забросивший шайбу на 52-й минуте.
Добавим, что голкипер нижнекамской команды Александр Судницин, чтобы сыграть «на ноль» отбил 31 бросок по своим воротам.
Таким образом, «Нефтехимик» набрал 30 очков и закрепился на восьмом месте Восточной конференции в зоне плей-офф, «Трактор» идет вторым, имея 48 очков.
21 ноября «Трактор» примет «Адмирал», а «Нефтехимик» сыграет дома с «Локомотивом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Бикмуллин (Шафигуллин, Клок), 51:46
Вратари: Вилл - Судницин
источник: «Советский спорт»