ЦСКА переиграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 6:3.

В составе армейского клуба дублем в большинстве отличился Михаил Григоренко (39-я и 53-я минуты), также по голу забили Сергей Андронов (8), Максим Соркин (15), Александр Попов (41) и Йоаким Нордстрем (58) в большинстве.

В белорусской команде шайбы забрасывали Илья Шинкевич (19), Павел Варфоломеев (49) и Мальте Стремвалль (52), последние двое реализовали численное преимущество.

Таким образом, минская клуб остался с 33 очками на седьмом месте Западной конференции, а московская команда поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 40 очков.

21 ноября «Динамо» примет в Минске «Сибирь», а ЦСКА сыграет дома со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) - ЦСКА (Москва) - 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)

Голы:

0:1 – Андронов (Нордстрем), 7:34

0:2 – Соркин (Панкратов, Гилмор), 14:44

1:2 – Шинкевич (Бек, Стремвалль), 18:17

1:3 - Григоренко (Нестеров, Окулов) , 38:41 - Бол.

1:4 – Попов (Нестеров, Нордстрем), 40:28

2:4 - Варфоломеев (Граовац, Теденбю), 48:04 - Бол.

3:4 - Стремвалль (Альмквист), 51:12 - Бол.

3:5 - Григоренко (Слепышев, Окулов), 52:24 - Бол.

3:6 - Нордстрем (Каменев, Гилмор) 57:58 - Бол.

Вратари: Колосов - Рейдеборн