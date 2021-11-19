ЦСКА переиграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 6:3.
В составе армейского клуба дублем в большинстве отличился Михаил Григоренко (39-я и 53-я минуты), также по голу забили Сергей Андронов (8), Максим Соркин (15), Александр Попов (41) и Йоаким Нордстрем (58) в большинстве.
В белорусской команде шайбы забрасывали Илья Шинкевич (19), Павел Варфоломеев (49) и Мальте Стремвалль (52), последние двое реализовали численное преимущество.
Таким образом, минская клуб остался с 33 очками на седьмом месте Западной конференции, а московская команда поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 40 очков.
21 ноября «Динамо» примет в Минске «Сибирь», а ЦСКА сыграет дома со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) - ЦСКА (Москва) - 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Голы:
0:1 – Андронов (Нордстрем), 7:34
0:2 – Соркин (Панкратов, Гилмор), 14:44
1:2 – Шинкевич (Бек, Стремвалль), 18:17
1:3 - Григоренко (Нестеров, Окулов) , 38:41 - Бол.
1:4 – Попов (Нестеров, Нордстрем), 40:28
2:4 - Варфоломеев (Граовац, Теденбю), 48:04 - Бол.
3:4 - Стремвалль (Альмквист), 51:12 - Бол.
3:5 - Григоренко (Слепышев, Окулов), 52:24 - Бол.
3:6 - Нордстрем (Каменев, Гилмор) 57:58 - Бол.
Вратари: Колосов - Рейдеборн