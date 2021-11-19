«Сибирь» одержала волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге

Хоккеисты СКА проиграли «Сибири» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе петербургской команды заброшенной шайбой отметился Андрей Кузьменко (8-я минута). У новосибирского клуба точными бросками отличились Илья Морозов (53) и Ник Шор (58)

После этой игры «Сибирь» набрала 32 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. СКА, имея в активе 39 очков, опустился на третье место на Западе.

В следующем матче новосибирская команда в Минске сыграет против местного «Динамо», а СКА в Москве встретится с ЦСКА.