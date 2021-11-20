Немировски отреагировал на победу «Торпедо» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Торпедо Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

«Нам очень нужна была победа. В матче с «Салаватом Юлаевым» хорошо играли, но шайба не шла в ворота. Сейчас реализация моментов была лучше. Сил на игру с «Ак Барсом» должно хватить. Мы крутили все четыре тройки, чтобы они примерно поровну находились на льду. Дебютом Николая Демидова доволен. Видно хорошее хоккейное мышление.», - приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

Напомним, что обе шайбы башкирского клуба забросил финский нападающий Сакари Маннинен, который отличился сначала в большинстве (9-я минута), а потом и в равных составах (56).

Его соотечественник и одноклубник Юха Метсола для того, чтобы сыграть на ноль отразил 32 броска по своим воротам.

Таким образом, уфимская команда набрала 40 очков и закрепилась на третьем месте Восточной конференции, а клуб из Нижнего Новгорода остался с 29 очками на девятой строчке турнирной таблицы Запада.

18 ноября «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Витязем», а «Торпедо» на следующий день примет на своем льду «Адмирал».