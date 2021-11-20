Голевая передача Подколзина помогла «Ванкуверу» победить «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» дома оказался сильнее «Виннипега». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Кэнакс».

В составе победителей по голу забили Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз и Конор Гарланд. В активе Василия Подколзина результативная передача. Для россиянина это первый ассист в НХЛ.

У «Джетс» отличились Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард Евгений Свечников очков не набрал.

Отметим,что для «Ванкувера» это первая победа за последние шесть игр. «Виннипег» проиграл второй матч кряду.