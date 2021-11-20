Мичков повторил лакросс-гол в матче МХЛ (видео)

СКА-1946 в гостевом матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги победил «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 10:2
Главным героем встречи стал нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков, оформивший пента-трик.
Одну из шайб 16-летний хоккеист забросил в стиле «лакросс», напомним, что таким же образом Мичков поразил ворота шведов на Кубке Карьяла.
МАТВЕЙ МИЧКОВ СНОВА ДЕЛАЕТ ЛАКРОСС!!!— СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021
ААААААААААААА!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/kC4I4xX7Zp
Добавим, что после 27 матчей СКА-1946 набрал 43 очка и занимает третье место в Западной конференции МХЛ. «Динамо» - шестое с 38 очками после 31 игры.
источник: «Советский спорт»