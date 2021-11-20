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«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Йокеритом»

Красно-белые добыли вторую викторию подряд
20 ноября 2021 19:19
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде одержал волевую победу над лидером Западной конференции «Йокеритом».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых. После первого периода финские хоккеисты выигрывали со счетом 2:0, благодаря голам Брайана О'Нилла и Марко Анттилы. В течение оставшихся 40 минут забивали только гости, в составе которых отличились Александр Авцын, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарев, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, «Спартак» набрал 34 очка и вышел на седьмое место на Западе. «Йокерит» с 42 очками пока продолжает лидировать в этой же конференции.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – «Спартак» (Москва, Россия) – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Голы:
1:0 – О’Нилл (Шредер, Йенсен), 4:03
2:0 – Анттила (Бьорнинен, Кивисте), 11:52
2:1 – Авцын (Баранов, Швырев), 39:14
2:2 – Ержабек (Никишин), 43:34
2:3 – Дроздов (Петтерссон), 16:45
2:4 – Пономарев, 18:53 (п.в.)
Вратари: Ювонен – Красиков.

источник: «Советский спорт»
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