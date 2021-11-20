«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Йокеритом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на выезде одержал волевую победу над лидером Западной конференции «Йокеритом».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых. После первого периода финские хоккеисты выигрывали со счетом 2:0, благодаря голам Брайана О'Нилла и Марко Анттилы. В течение оставшихся 40 минут забивали только гости, в составе которых отличились Александр Авцын, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарев, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, «Спартак» набрал 34 очка и вышел на седьмое место на Западе. «Йокерит» с 42 очками пока продолжает лидировать в этой же конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – «Спартак» (Москва, Россия) – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы:

1:0 – О’Нилл (Шредер, Йенсен), 4:03

2:0 – Анттила (Бьорнинен, Кивисте), 11:52

2:1 – Авцын (Баранов, Швырев), 39:14

2:2 – Ержабек (Никишин), 43:34

2:3 – Дроздов (Петтерссон), 16:45

2:4 – Пономарев, 18:53 (п.в.)

Вратари: Ювонен – Красиков.