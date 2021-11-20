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Московское «Динамо» дома обыграло «Салават Юлаев»

Бело-голубые одержали четвертую победу кряду
20 ноября 2021 19:27
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду одолело уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Дмитрий Рашевский, Андрей Сергеев, реализовавший численное преимущество, и Вадим Шипачев, отправивший шайбу в пустые ворота за три секунды до конца встречи. Гости смогли открыть счет в матче стараниями Виктора Тихонова, забившего в меньшинстве.

Таким образом, «Динамо» набрало 40 очков и вышло на второе место на Западе вслед за «Йокеритом». Уфимцы с 42 очками остались третьими на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Тихонов, 16:16 (4х5)
1:1 – Рашевский, 20:25
2:1 – Сергеев (Шипачев, Линдберг), 31:18 (5х4)
3:1 – Шипачев (Игумнов), 19:57
Вратари: Бочаров – Метсола.

источник: «Советский спорт»
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