«Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 3:2ОТ.
В основное время за казанский коллектив забивали Данис Зарипов (1-я минута) и Джордан Уил (32), у нижегородской команды отличились Дамир Жафяров (38) и Данил Веряев (46).
Победу клубу из Татарстана принесла шайба Кирилла Петрова, заброшенная в овертайме (65)
«Ак Барс» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея на десять очков меньше, идет девятым на Западе
23 ноября «Торпедо» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» сыграет в Казани против рижского «Динамо»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижегородская область) - «Ак Барс» - 2:3ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Зарипов (Галимов, Уил), 0:50
0:2 – Уил (Кагарлицкий, Кэмпфер), 31:35
1:2 – Жафяров (Агостино, Пайгин), 37:18
2:2 - Веряев, 45:20
2:3 - Петров, 64:17