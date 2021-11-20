«Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Торпедо» со счетом 3:2ОТ.

В основное время за казанский коллектив забивали Данис Зарипов (1-я минута) и Джордан Уил (32), у нижегородской команды отличились Дамир Жафяров (38) и Данил Веряев (46).

Победу клубу из Татарстана принесла шайба Кирилла Петрова, заброшенная в овертайме (65)

«Ак Барс» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея на десять очков меньше, идет девятым на Западе

23 ноября «Торпедо» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева», а «Ак Барс» сыграет в Казани против рижского «Динамо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижегородская область) - «Ак Барс» - 2:3ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Зарипов (Галимов, Уил), 0:50

0:2 – Уил (Кагарлицкий, Кэмпфер), 31:35

1:2 – Жафяров (Агостино, Пайгин), 37:18

2:2 - Веряев, 45:20

2:3 - Петров, 64:17