Ассист Сергачева и 22 сейва Василевского не помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» в гостях оказалась сильнее «Тампы-Бэй». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Дэвилз».
В составе победителей дублем отметился Егор Шарангович.Также по одному голу забили Доусон Мерсер, Джимми Веси и Томаш Татар.
«Молнии» ответили заброшенными шайбами в исполгненнии Ян Рутта, Патрик Марун и Виктор Хедман. В активе защитника Михаила Сергачева результативная передача. Вратарь Андрей Василевский отразил 22 броска из 26.
Отметим, что «Нью-Джерси» прервал трехматчевую серию из поражений, «Тампа» проиграла впервые за четыре последних матча.
источник: «Советский спорт»