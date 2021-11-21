Голевая передача и шайба Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду», у Бобровского 34 сейва

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» дома оказалась сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Пантерз».

В составе победителей дубль оформил Фрэнк Ватрано. Также по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 38.

«Уайлд» ответили заброшенными шайбами в исполнении Йоэль Эрикссона Эка, Маркуса Фолиньо, Матса Цуккарелло и Кирилла Капризова. Также на счету российского хоккеиста результативная передача.