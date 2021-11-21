ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голевая передача и шайба Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду», у Бобровского 34 сейва

Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась на льду «FLA Live Arena».
21 ноября 2021 08:39

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» дома оказалась сильнее «Миннесоты». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Пантерз».

В составе победителей дубль оформил Фрэнк Ватрано. Также по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 38.

«Уайлд» ответили заброшенными шайбами в исполнении Йоэль Эрикссона Эка, Маркуса Фолиньо, Матса Цуккарелло и Кирилла Капризова. Также на счету российского хоккеиста результативная передача.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алиев: Было приятно катать программу"Краснодар" выиграл у "Спартака"Audi RS6 е-tron электрический универсал с отдачей в 600 силОбедзинский: Заболотный – ноль, Миранчук – ноль, Головин – нольТихонов высказался об автоголе КудряшоваЛовчев ушёл из студии «Матч Премьер»: «Да чё тут у вас сидеть»
«Казанцы пропустят два-три мяча, но Слуцкого не уволят». Ловчев — о матче «Сочи» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Рубином» (21 ноября, 19:30).
17 в 17! Капризов проиграл, но зато забил роскошный гол Бобровскому в девятку (видео)
Гол и голевая передача Кирилла Капризова не помогли «Миннесоте» добиться положительного результата в выездном матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:5).
С везением — порядок, с игрой — пока не очень. Каким получился дебют Хави на посту главного тренера «Барселоны»
В первом матче под руководством Хави сине-гранатовые выиграли на «Камп Ноу» каталонское дерби у «Эспаньола» (1:0), не показав ничего выдающегося.
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на… десятом месте. Как красно-белые проиграли в Краснодаре
Красно-белые грезили чемпионством в сезоне столетнего юбилея клуба, однако в матче 15-го тура РПЛ, венчавшего первую половину чемпионата, уступили на выезде «быкам» (1:2) и остались на десятом месте в таблице.
Гисдоль впервые проиграл с «Локо» в РПЛ. Но у немца куча отмазок: удаление и отсутствие 10 игроков основы
«Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ неожиданно оступился дома в игре с «Ахматом», потерпев в чемпионате первое поражение (1:2) после прихода немецкого главного тренера Маркуса Гисдоля.
Непробиваемая! Щербакова начала с падения, но вскочила — и выиграла все равно
На пятом этап серии Гран-при в Гренобле золото и серебро в женском одиночном катании завоевали российские фигуристки: Анна Щербакова – первая, Алена Косторная – на втором месте.
«Команда Гончаренко — непонятная, но она победит 2:1». Ловчев — о матче «Краснодара» со «Спартаком»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, оба участника центрального матча 15-го тура РПЛ (20 ноября, 19:00) пребывают не в лучшем состоянии, но у «быков» больше шансов взять три очка.
«Гисдоль обыграет творческого человека Талалаева». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Ахмат»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы команд Маркуса Гисдоля и Андрея Талалаева в матче 15-го тура РПЛ (20 ноября, 16:30).
Выстрел Каски — конец уральской сказки. Как «Авангард» одержал волевую победу над лидером КХЛ (видео)
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дважды выходил вперед в гостях у «Авангарда», но «ястребы» сумели в третьем периоде перевернуть игру и победить (4:2).
Три привета Карпину от Артема! Как Дзюба сделал хет-трик в ворота команды Кержакова (видео)
В первом матче 15-го тура РПЛ «Зенит» устроил дома очередной разгром – на этот раз крупно обыгран «Нижний Новгород» (5:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика