26 сэйвов Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Калгари»

С везением — порядок, с игрой — пока не очень. Каким получился дебют Хави на посту главного тренера «Барселоны»

В первом матче под руководством Хави сине-гранатовые выиграли на «Камп Ноу» каталонское дерби у «Эспаньола» (1:0), не показав ничего выдающегося.