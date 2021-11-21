26 сэйвов Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» в гостях оказался сильнее «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Флеймз».
В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане. Также по одному голу забили Брэд Ричардсон, Тревор Льюис и Джонни Годро. Российский защитник Никита Задоров результативными действиями не отметился.
«Айлендерс» ответили двумя шайбами в исполнении Брока Нельсона. Вратарь Семен Варламов отразил 26 бросков из 29.
В другом матче «Филадельфия» проиграла «Бостону» - 2:5. В активе защитника «Флайерз» Ивана Проворова результативная передача.
источник: «Советский спорт»